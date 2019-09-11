В "Нафтогазе" заявили о возможном срыве отопительного сезона в некоторых микрорайонах Киева

Долги 14 столичных теплопоставчиков за газ перед "Нафтогазом" ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Речь идет о компаниях "Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье Сервис "," Сент София Проперти Менеджмент ","Щорса, 32 ЖЕП", предприятие "Групповая котельная МВД Украины", ОСМД "Победа 131-А" и "Юрковская 28 ".

"Вместе с тем подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" призвали должников "привести свои расчеты до надлежащего уровня".

Также компания попросила столичную мэрию "взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений".

Напомним:

Ранее "Нафтогаз" заявил о критической ситуации, сложившейся с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль".

Экономическая правда