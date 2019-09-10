ВР поддержала в первом чтении законопроект о кэшбеке

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о введении системы кэшбека потребителям, которые обнаружат незарегистрированные фискальные чеки.

Соответствующий законопроект поддержали 249 депутатов.

Законопроект предусматривает, что проверка будет происходить на основании проверки чеков, которые выдают продавцы. Такие чеки должны быть фискальными, то есть зарегистрированными в налоговой службе. В таком случае налоговики будут получать информацию о реальных оборотах торговцев и их реальных доходах.

Предлагается, чтобы в случае выявления незарегистрированных чеков граждане могли обратиться в налоговую, которая выплатит таким лицам кэшбек в размере 100% стоимости товара. При этом продавца оштрафуют на 150% стоимости - остальные 50% будут направляться в бюджет.

Народные депутаты также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.

Экономическая правда