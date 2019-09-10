Все разделы
Укр / Рус

Завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ по кредиту Приватбанка

Вторник, 10 сентября 2019, 10:45

Никопольский завод ферросплавов досрочно выполнил обязательства перед Национальным банком по мировому соглашению, погасив задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. 

Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования. 

28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ. 

Согласно мировому соглашению, инициатором которого выступил НЗФ, завод обязывался погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

Напоминаем:

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн. 

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил Приватбанку в период 2008-2015 гг. 

В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям. 

Суды уже приняли 21 решение в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Никопольский завод ферросплавов - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, а также группа "Приват" Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Приватбанк авиация НБУ рефинансирования

powered by lun.ua
Материалы по теме
В НАБУ заявили, что не изымали документов о юристах Приватбанка 4 сентября 2019, 14:54
Коломойский собирается судиться со Всемирным банком и ЕБРР 30 августа 2019, 17:23
Завод Коломойского пошел на мировую с НБУ 29 августа 2019, 19:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!