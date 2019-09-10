Завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ по кредиту Приватбанка

Никопольский завод ферросплавов досрочно выполнил обязательства перед Национальным банком по мировому соглашению, погасив задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ.

Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.

28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ.

Согласно мировому соглашению, инициатором которого выступил НЗФ, завод обязывался погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

Напоминаем:

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил Приватбанку в период 2008-2015 гг.

В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

Суды уже приняли 21 решение в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Никопольский завод ферросплавов - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, а также группа "Приват" Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Экономическая правда