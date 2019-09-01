Украинские инженеры разработали "пасеку будущего"
Группа украинских и польских инженеров разработала "пасеку будущего", в которой каждый "умный" улей оборудован электронными IoT устройствами, которые передают информацию о жизни пчел пчеловодам на смартфон.
Об этом пишет Аgri-gator.
Кроме Украины, "пасеки будущего" уже несколько лет успешно работают в Канаде и Польше. Готовится открытие пасек в США, Израиле и других странах Европы.
С каждым годом к команде разработчиков присоединяется все больше инженеров, ученых, профессиональных пчеловодов из многих стран, пишет издание.
Однако запатентовали свое Ноу-Хау авторы идеи именно в Украине.
"Пасеки будущего" позволят создать в стране совершенно новый рынок - рынок опыления, эффект от которого оценивается по разным источникам от 2 до 4 млрд долларов ежегодно", - рассказывает автор идеи проекта Игорь Курдин.
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