Украинские инженеры разработали "пасеку будущего"

Группа украинских и польских инженеров разработала "пасеку будущего", в которой каждый "умный" улей оборудован электронными IoT устройствами, которые передают информацию о жизни пчел пчеловодам на смартфон.

Об этом пишет Аgri-gator.

Кроме Украины, "пасеки будущего" уже несколько лет успешно работают в Канаде и Польше. Готовится открытие пасек в США, Израиле и других странах Европы.

С каждым годом к команде разработчиков присоединяется все больше инженеров, ученых, профессиональных пчеловодов из многих стран, пишет издание.

Однако запатентовали свое Ноу-Хау авторы идеи именно в Украине.

"Пасеки будущего" позволят создать в стране совершенно новый рынок - рынок опыления, эффект от которого оценивается по разным источникам от 2 до 4 млрд долларов ежегодно", - рассказывает автор идеи проекта Игорь Курдин.