Украина хочет увеличения квот на грузовые перевозки через Польшу

Киев требует увеличения квоты на грузоперевозки украинских перевозчиков через Польшу и ожидает решения этого вопроса в отношениях с Варшавой.

Об этом в комментарии украинским СМИ заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Укринформ".

"То количество, которое было предложено, нас не устраивает, поскольку мы все больше торгуем с Европой", - заявил министр.

Он отметил, что это для Украины "очень важный вопрос", поскольку наиболее интенсивно торговля с Европой происходит именно через территорию Польши.

Пристайко подчеркнул, что вопрос грузоперевозок поднимался как на встрече с президентом Анджеем Дудой, так и в разговоре с главой правительства Польши Матеушем Моравецким.

По его словам, важным вопросом является также улучшение пограничной инфраструктуры и увеличение количества пунктов пропуска на общей границе.

"Нас не устраивают длинные очереди на границе. Мы договаривались об обмене информацией между таможнями, чтобы прекратить контрабанду. Если куда-то везутся сигареты, то значит, они где-то принимаются здесь (в Польше - ред.)", - констатировал глава МИД Украины.