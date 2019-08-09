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ЕС критикует Украину за внедрение своих же требований — Госпродпотребслужба

Пятница, 9 августа 2019, 18:10

Польские СМИ критикуют Украину за внедрение новых норм регулирования ввоза в Украину живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа в комментарии "Экономической правде".

В Польше выразили обеспокоенность, что это может существенно снизить уровень экспорта в Украину польского мяса механической обвалки, а именно птицы, что в свою очередь приведет к финансовым потерям польских производителей мяса птицы.

Лапа отметил, что утвержденные Требования к ввозу на таможенную территорию Украины указанной продукции полностью соответствуют европейским нормам и стандартам.

"Мы удивлены, что европейские производители сетуют на то, что Украина ввела тот же режим регулирования, который действует в самом ЕС", - отметил глава службы.

Подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина взяла на себя обязательство приближать национальное законодательство к праву ЕС, в частности в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

"Хочу обратить внимание, что вопрос торговли ММО тогда вообще не комментировались Евросоюзом. Поэтому нас удивляет, почему он поднимается сейчас - после официального утверждения нормативно-правового акта", - отметил руководитель Службы.

Экономическая правда

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Госпродпотребслужба мясо Польша ЕС

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