Huawei представила альтернативу Android

Компания Huawei официально презентовала собственную операционную систему.

Об этом сообщает ain.ua.

ОC будет называться HarmonyOS. Она подойдет для широкого спектра устройств: от смартфонов до часов, компьютеров, интернет-колонок, умных устройств и даже автомобилей. Под каждое устройство будут использоваться отдельные модули системы.

Huawei обещает, что разработчики смогут удобно адаптировать свои приложения под разные платформы и пропорции экранов.

HarmonyOS — opensource-проект, устанавливать ее можно будет на устройства других производителей.

Первым смартфоном с HarmonyOS станет Huawei Mate 30 Lite. Но это актуально только для Китая. На международном рынке будут продаваться версии с Android Q и оболочкой EMUI.

В компании говорят, что приоритетом все равно остается использование Android.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8