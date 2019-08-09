Huawei представила альтернативу Android

Компания Huawei официально презентовала собственную операционную систему.

Об этом сообщает ain.ua.

ОC будет называться HarmonyOS. Она подойдет для широкого спектра устройств: от смартфонов до часов, компьютеров, интернет-колонок, умных устройств и даже автомобилей. Под каждое устройство будут использоваться отдельные модули системы.

Huawei обещает, что разработчики смогут удобно адаптировать свои приложения под разные платформы и пропорции экранов.

HarmonyOS — opensource-проект, устанавливать ее можно будет на устройства других производителей.

Первым смартфоном с HarmonyOS станет Huawei Mate 30 Lite. Но это актуально только для Китая. На международном рынке будут продаваться версии с Android Q и оболочкой EMUI.

В компании говорят, что приоритетом все равно остается использование Android.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Распространять HarmonyOS на международном рынке будут постепенно. В 2019 году она появится на умных телевизорах, в 2020 году — на часах и ноутбуках, в 2021 — в автомобильных медиа-системах и умных колонках.

Напоминаем:

Первые слухи о собственной операционке появились после внесения Huawei в санкционный список США.

Санкции вынудили Google отказать компании в предоставлении полноценного Android — Huawei могла довольствоваться лишь open-source вариантом.

Изначально сообщалось, что собственная ОС называется HongMeng, а также не адаптирована для смартфонов. Но название HongMeng оставили только для китайского рынка.

До сих пор непонятно, насколько жестко администрация Дональда Трампа будет внедрять ограничения по Android.

В июле американские чиновники заявили, что разрешат сотрудничество с Huawei в случаях, когда это не затрагивает национальную безопасность.

Но уже 7 августа Bloomberg написал о том, что послабления могут снять на фоне нового витка торгового конфликта между странами.