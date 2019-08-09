Uber получил рекордный убыток в 5,2 миллиарда долларов

Американская Uber Technologies Inc. получила рекордный убыток по итогам минувшего квартала из-за жесткой конкуренции в Латинской Америке и других регионах, а также крупных затрат, связанных с IPO.



Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, чистый убыток компании за второй квартал, завершившийся 30 июня, составил 5,236 млрд долларов против чистой прибыли в размере 878 млн долларов за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток Uber во втором квартале текущего года вырос до 5,485 млрд долларов по сравнению с 739 млн долларов годом ранее.

При этом выручка компании повысилась на 14% и достигла 3,166 млрд долларов против 2,768 млрд долларов.

Чистый убыток компании главным образом связан с тем, что в отчетности отражены компенсационные расходы в размере 3,9 млрд долларов, касающиеся проведенного в мае IPO.

Совокупный объем заказов увеличился на 31% - до 15,756 млрд долларов.

Число ежемесячно активных пользователей Uber, включая приложение Uber Eats, увеличилось до 99 млн по сравнению с 76 млн за аналогичный квартал в прошлом году.

Котировки акций Uber снизились на 6,21% на электронных торгах в четверг.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Украину.