У Кличко прокомментировали дело Большой кольцевой

В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о разрешении на обыск ее структурных подразделений по делу о возможной растрате средств во время строительства Большой кольцевой дороги.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, в постановлении Голосеевского районного суда Киева о строительстве участка Большой кольцевой дороги речь идет исключительно о временном доступе к вещам и документам, а не о проведении обысков.

"КГГА постоянно взаимодействует с правоохранительными органами с целью обеспечения расследования любых неправомерных действий. Все запросы правоохранительных органов обрабатываются в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

"Ответы на них предоставляются в определенные законом сроки. Таким образом, правоохранительные органы могут обратиться с запросом в соответствующее структурное подразделение КГГА. И для получения данных документов не требуется решение суда", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, отмечают в КГГА, информация в постановлении суда по делу № 752/13649/19 относительно перечня документов, которыми располагает Департамент экономики и инвестиций - не соответствует действительности.

"Владение документами, перечисленными в постановлении, не относится к компетенции Департамента экономики и инвестиций, определенной положением о нем", - говорится в сообщении.

Напомним:

Суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам структурных подразделений Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО "Эко-буд-трейд", цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.

Вскоре КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км возросла до 1,125 млрд грн.

В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи выявили, что в настоящее время никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

Экономическая правда