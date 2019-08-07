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В Украине ищут держателей евробондов Приватбанка

Среда, 7 августа 2019, 16:20
 

Madison Pacific Trust Limited, доверитель (трасти) по евробондам Приватбанка, объявил о поиске держателей евробондов банка.

Соответствующее сообщение обнародовано в газете "Голос Украины", передает "Интерфакс-Украина".

Лондонский международный арбитраж установил факторы, которые будут определять права новых владельцев облигаций на погашение.

Напоминаем:

Лондонский международный арбитражный суд в споре об оплате выпущенных Приватбанком до национализации еврооблигаций на сумму около 335 миллионов долларов принял решение в пользу владельцев таких облигаций, но установил ряд ограничений.

Держатели евробондов на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года инициировали разбирательство в Лондонском арбитражном суде.

В рамках национализации "Приватбанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В начале октября 2017 года Приватбанк сменил доверителя (трасти) по упомянутым еврооблигациям. Новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).

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Приватбанк евробонды суд

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