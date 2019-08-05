Госпредприятие по производству фильмов продано за 5 миллионов

Фонд государственного имущества в рамках "малой" приватизации продал государственное предприятие "Украинская студия телевизионных фильмов" за 5,1 миллиона гривен.

Об этом написал глава Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Сегодня продано единый имущественный комплекс "Укртелефильм". Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания "Риелтис-Плюс" выиграла аукцион по цене в 5,1 млн грн", - сообщил Трубаров.

Кроме этого Фонд госимущества продал государственную компанию "Киевмашсервис". Стоимость этого объекта оценили в 20 млн грн. При этом в ходе торгов она выросла на 8 млн грн.

Напоминаем:

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов.

В мае 2019 года, на малой приватизации государство заработало первый миллиард гривень.

Экономическая правда