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Пользователи Android смогут выбирать поисковую систему по умолчанию

Понедельник, 5 августа 2019, 15:35
 

С 2020 года Google будет предлагать пользователям Android-устройств в Европе выбор поисковика при настройке устройства. 

Об этом говорится в блоге Google.

При первой настройке нового устройства у пользователя будет возможность выбрать поисковик. Речь идёт о строке поиска на главном экране смартфона и поиске по умолчанию в браузере Google Chrome, если он установлен на устройстве. 

Пользователи смогут изменить свой выбор и после завершения настроек, добавили в Google.

Чтобы Google добавила сторонний поисковик в список, компании могут подать заявку. Для формирования списка Google будет ежегодно проводить аукционы: поисковики должны указать сумму, которую они готовы заплатить за каждого пользователя, выбравшего их компанию в конкретной стране.

Для каждой страны будет определена минимальная ставка. Участники аукциона, предложившие равную или большую сумму, попадут в список поисковиков вместе с Google.

В Google пояснили, что вносят изменения в соответствии с требованиями Еврокомиссии. Если регулятор сочтёт изменения достаточными, это может помочь Google избежать дополнительных штрафов.

Напоминаем:

В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 млрд евро. У регулятора в том числе были претензии из-за того, что Google устанавливает свой поиск и браузер в качестве стандартных на Android-устройства.

С апреля 2019 года Google при первом запуске магазина Google Play предлагает европейским пользователям выбор альтернативного браузера и поисковика по умолчанию.

Экономическая правда

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