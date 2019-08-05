У Зеленского планируют запустить онлайн-кабинет для застройщиков

В рамках инициативы "Государство в смартфоне" разрабатывается онлайн-кабинет для застройщиков, в сентябре будет его презентация.

Об этом в интервью LIGA.net заявил советник президента по digital-направлению Михаил Федоров.

По его словам, все разрешения на строительство можно будет получить без участия чиновников, "без того, чтобы носить их в ГАСК (Государственная архитеткутрно-строительная комиссия - ред.)".

"Система сама автоматом понимает, давать тебе разрешение или нет. Происходит электронное взаимодействие с другими реестрами", - добавил Федоров.

На вопрос об угрозах кибератак он ответил, что этот вопрос также "под контролем".

"Это уже вопрос кибербезопасности и защиты. Этот вопрос тоже находится у нас под контролем, мы изучаем, как работает Госспецсвязи. Сейчас появился заместитель секретаря СНБО Алексей Данилов, отвечающий за кибербезопасность. У нас создается рабочая группа по этому вопросу", - сказал он.