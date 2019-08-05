АМКУ начал расследование против Киевсовета из-за незаконных действий по охране Гидропарка

Действия Киевсовета о предоставлении коммунальному предприятию "Муниципальная охрана" исключительного права на охрану Гидропарка содержат признаки нарушения ЗУ "О защите экономической конкуренции".

Об этом в колонке для ЭП пишет председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, речь идет о предоставлении КП "Муниципальная охрана" преимуществ, которые ставят его в привилегированное положение относительно конкурентов, что приводит к ограничению конкуренции на рынке охранных услуг в территориальных границах Киева.

Хмельницкий отметил, что в связи с этим административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ начала рассмотрение соответствующего дела.

"Новая работа в "Муниципальной охраны" появилась не по результатам конкурса, или иной конкурентной процедуры. Нет, просто КГГА внесла Гидропарк в "адресный перечень объектов коммунальной собственности, которые нуждаются в охране и сохранении", - подчеркивает Хмельницкий.

Он заявляет, что рынок охранных услуг в Украине в целом и в Киеве в частности сформировался давно, а постоянный спрос на охрану различных объектов дает возможность существовать большому количеству лицензированных структур, которые давно и упорно конкурируют между собой за клиентов.

"И было бы все замечательно, если бы одна из охранных структур не была коммунальным предприятием. То есть созданным Киевским горсоветом субъектом хозяйствования, который получает прибыль не только как вознаграждение за услуги, в данном случае охрану, но и финансируется из городского бюджета.

Как это работает? Под новый 2019 год наш столичный орган самоуправления предоставляет КП "Муниципальная стража" перечень объектов для охраны и прописывает под эту деятельность финансирование (по состоянию на июнь было выделено 100 млн грн). Дальше больше. Это не деньги за собственную охрану, это финансирование КП. А стоимость охраны определяется дополнительно - на договорных началах", - объясняет Хмельницкий.

То есть, КП "Муниципальная охрана" получает преимущество над конкурентами, поскольку даже не должна бороться за перечень объектов - их "подарил" горсовет.

"Во-вторых, даже если бы услуги по охране этих объектов были предметом, например, открытых торгов, то как честно соревноваться с компанией, которая уже имеет гарантированный доход из бюджета, следовательно, может "упасть" в цене, но все равно остаться в выигрыше?

В-третьих, учитывая сохранение договорного подхода в установлении стоимости услуг коммунального предприятия по охране "выделенных" ему объектов, сумма может быть изменена в любых время независимо от запланированного размера государственного финансирования", - подчеркнул глава Киевского областного территориального отделения АМКУ.

По его словам, это может привести к чрезмерному расходованию средств из бюджета Киева.

Экономическая правда