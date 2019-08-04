К названиям Instagram и WhatsApp добавят обозначение "от Facebook"

Компания Facebook Inc., которая является владельцем Instagram и WhatsApp, добавит к названиям этих приложений обозначение "From Facebook" (от Facebook - ред.).

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Берти Томсон.

"Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, принадлежащих Facebook, была обозначена более четко", - сказал представитель Facebook.

По словам Томсон, названия изменятся как в самых приложениях, так и в Google Play и App Store. На экранах гаджетов названия будут отображаться прежние.

Напомним, компания Facebook Inc. купила Instagram в 2012 году, а WhatsApp - в 2014 году.

Экономическая правда