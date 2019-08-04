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Еврокомиссия: Ryanair должен вернуть Франции 8,5 миллиона евро

Воскресенье, 4 августа 2019, 13:11

Еврокомиссия обязала авиакомпанию-лоукостера Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 миллиона евро субсидий.

Об этом Еврокомиссия сообщила в пятницу, 2 августа, передает DW.

Отмечается, что Ассоциация по туризму и экономическому развития аэропорта Монпелье (APFTE) выплатила авиакомпании эти деньги в обмен на рекламу Монпелье и региона на сайте Ryanair.

Еврокомиссия обнаружила, что соглашение между APFTE и Ryanair было нечестным по отношению к другим авиаперевозчикам, помешала аэропортам региона и противоречила нормам ЕС, регулирующих выделение государственной помощи.

"Конкуренция между аэропортами и авиаперевозчиками имеет решающее значение для потребителей, финансового роста и занятости", - подчеркнула еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Как отмечает DW, за последние несколько лет Еврокомиссия обнаружила ряд случаев, когда местные власти незаконно выделяли субсидии бюджетным авиакомпаниям, чтобы удержать их в аэропортах.

"В частности, в 2014 году Еврокомиссия приказала Ryanair вернуть деньги, полученные в рамках сотрудничества с аэропортами Ангулем, Пау и Ним. А в 2018 году Франция конфисковала на время самолет авиакомпании из-за спора по субсидиям", - пишет издание.

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авиа Ryanair Франция Еврокомиссия

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