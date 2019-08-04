Иранские танкеры поставляют нефть Китаю и другим странам в обход санкций США - СМИ

Экономические санкции, которые США ввели против Ирана, на самом деле не мешают Тегерану и дальше торговать своей нефтью и поставлять ее в страны Азии и Средиземноморья.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Издание пронализировало маршруты более 70 иранских танкеров со 2 мая, когда американские санкции вступили в силу. Для этого NYT использовало сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также спутниковые снимки компании Planet Labs.

Как выяснилось, минимум 12 иранских танкеров доставляли нефть иностранным государствам, при этом, шесть из них заходили в порты Китая, а остальные - проходили Суэцкий канал и могли поставлять нефть Турции или Сирии.

Напомним:

2 мая начали действовать односторонние ограничительные меры США, запрещающие иностранным государствам вести бизнес с Ираном, в частности, покупать у него нефть.

В апреле администрация Трампа объявила о решении не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана по ряду стран - Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Турции и т.д.

Это решение было нацелено на то, чтобы свести к нулю экспортные поставки нефтяной продукции из Ирана.

Экономическая правда