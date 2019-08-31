Агрохолдинг Бахматюка увеличил убыток втрое

Агрохолдинг "Авангард", крупнейший производитель яиц в Украине, в январе-июне 2019 года получил чистый убыток в размере 110,89 млн долларов, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Об этом говорится в отчете компании, обнародованном на сайте Лондонской биржи в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету, консолидированная выручка возросла на 24,6% - до 84,78 млн долларов, валовой убыток - в 14 раз, до 65,1 млн долларов.

Экспортная выручка за отчетный период увеличилась в 1,6 раза - до 44,8 млн долларов, а ее доля составила 53% от консолидированной выручки компании.

Производство яиц в первом полугодии составило 1,78 млрд штук, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года, их продажи выросли в 1,9 раза – до 1,59 млрд штук, экспорт - в 2,6 раза, до 785 млн штук.

По состоянию на 30 июня общее поголовье птицы составляло 16,0 млн, что на 15% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Количество кур-несушек составило 11,2 млн (на 35% больше).

Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз".

Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.

Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.