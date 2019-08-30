"Укрнафту" покинул еще один британский топ-менеджер

Наблюдательный совет прекратил полномочия члена правления "Укрнафты" Джонатана Поппера, который отвечал за вопросы корпоративной стратегии и развития.

Соответствующее решение наблюдательный совет принял 29 августа, передает enkorr.

Причины увольнения не уточняются.

Поппер является гражданином Великобритании. Его назначили членом правления "Укрнафты" в ноябре 2015 года.

Должность члена правления, которую занимал Поппер, остается вакантной. Согласно уставу, правление "Укрнафты" состоит из 7 членов. Сейчас членами правления остаются Олег Гез (вр.и.о. главы), Ирина Евец, Маврикий Калугин и Елена Кропивянская.

Напомним:

В декабре 2017 года после двух лет работы членом правления "Укрнафту" покинул британец Роберт Уолли, который пришел в компанию почти одновременно с Поппером.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, – около 42% акций.