В Раде планируют вывести из тени 250 тысяч публичных закупок

В Верховной Раде зарегестрировали законопроект, предусматривающий новую редакцию закона о публичных закупках, на кону - выведение из тени 250 тысяч закупок.

Об этом сообщает пресс-служба ProZorro.

"Нововведения можно условно разделить на четыре блока: повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект разработан совместно Министерством экономического развития и торговли и Офисом Президента.

29 августа президент определил законопроект как неотложный, а нардепы поддержали сокращенную процедуру его рассмотрения.

Законопроект будет рассмотрен на очередной сессии ВР, которая начнется 3 сентября.

По словам заместителя комитета ВР по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы, новая редакция закона "О публичных закупках", "направлена ​​на революционные изменения в сфере публичных закупок".

"С 2016 года, когда система ProZorro стала обязательной для использования, команда реформы наработала огромное количество поправок и дополнений, направленных на нейтрализацию наиболее распространенных способов манипуляции в закупках.

Среди них, например, демпингование цен со стороны бизнеса до уровня ниже себестоимости, или дисквалификация участников тендера для того, чтобы продвинуть "своих" поставщиков", - рассказала Пидласа.

Она добавила, что "пора" перевести в зону действия закона "О публичных закупках" значительную часть тендеров, которые все еще находятся в "серой" зоне допороговых закупок.

"Надо пролить свет на почти 250 тысяч закупок. Эти закупки должны иметь этап аукциона и быть доступными мониторингу общественности", - добавила она.

Законопроект вводит понятие "упрощенных" закупок - закупки товаров, работ и услуг на сумму от 50 до 200 тыс грн, которые обязательно будут проводиться через Prozorro.

Подчеркивается, что примерно 250 тысяч процедур в год будут выведены из тени. Дополнительная экономия благодаря этому может составить до 9 млрд грн в год.

"Для удобства осуществления закупок на небольшие суммы, в закон вводится такой термин как "электронные каталоги". Технически закупка через е-каталоги напоминает процедуру в онлайн-магазине.

Сейчас прототип электронного каталога - Prozorro Market - уже работает. Законопроект позволит использовать заказчику электронной каталог (Prozorro Market) в качестве альтернативы проведению упрощенным закупкам", - заявили в пресс-службе ProZorro.

Проект закона также закрепляет механизм для борьбы с недобросовестными поставщиками.

За невыполнение условий договора заказчик сможет отказывать поставщику в сотрудничестве в течение следующих трех лет. Если бизнес наведет убедительные доказательства своей надежности и возместит нанесенный ущерб, он получит второй шанс для участия в закупках этого заказчика.

Также предусмотрен отказ от тендерных комитетов. За организацию закупок будет отвечать "уполномоченное лицо", работа таких специалистов будет оплачиваться.

Кроме этого, предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушение законодательства в сфере публичных закупок путем внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, основаниями для привлечения к административной ответственности станут: безосновательное применение переговорной процедуры закупки, необоснованная дисквалификация, необоснованное определение участника победителем, внесение изменений в существенные условия договора о закупке в непредусмотренных законом случаях.

Также законопрект предлагает существенно усовершенствовать механизм обжалования торгов в Антимонопольном комитете.

"Например, если жалоба удовлетворяется в пользу поставщика, то ему возвращается плата за обжалование. Чтобы предотвратить манипуляции (троллинг) к рассмотрению будут приниматься только проплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно", - пояснили в ProZorro.

Текст законопректа будет доступен в ближайшее время на сайте ВР.

Экономическая правда