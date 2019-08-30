Премьер о дорогах: Задача номер 1 — построить дорогу на Мариуполь

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году "невероятно важно" построить дорогу на Мариуполь, предварительная дата открытия дороги - 18 октября.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами 30 августа.

"В этом году для нас невероятно важно построить дорогу на Мариуполь. Это задача номер 1. Потому что это украинский город, который сейчас является неким логистическим островом. Это не должно так быть. Предварительная дата 18 октября, мы планируем открыть эту дорогу", - заявил премьер.

По словам главы правительства, "месяц там идет строительство и днем, и ночью, потому что нужно успеть в этом сезоне".

"После этого нельзя зимой строить. Дальше начинаются природные особенности", - добавил он.

Гончарук также рассказал, что на следующий год готовится стратегия по дорогам.

"Мы ожидаем, что каждый год мы будем увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства мы планируем взять за счет наведения порядка с уплатой акцизов.

То есть надо убрать тень с рынка горюче-смазочных материалов. Если ты хочешь строить дороги, должен бороться с коррупцией", - отметил премьер.

"У нас есть 24 тысячи (километров - ред.) так называемых mainrouds (главных дорог - ред.). Мы их должны сделать за следующие 5 лет. Это очень амбициозная цель. Это не значит, что они должны быть построены с нуля. Это означает, что они должны быть приведены в хорошее и удовлетворительное состояние", - подчеркнул Гончарук.

Прошлое правительство запланировало на следующий год 75 миллиардов на дороги. На вопрос, планирует ли новое правительство больше, премьер ответил: "Конечно".

"Но еще раз, это средства, которые поступают от того, как люди покупают топливо. То есть логика какая: ты покупаешь литр бензина, а там в стоимости по сути сидит налог на дороги. По факту у нас в Украине дороги платные, но ты платишь не за какую-то конкретную дорогу, а за все. С этой точки зрения, если ты едешь автомобилем из Киева на Одессу, то дорога платная, потому что ты все таки за нее заплатил. Просто заплатил, когда покупал бензин.

Поэтому эти средства поступят в дорожный фонд. И мы ожидаем, что получим дополнительные средства, когда наведем порядок на рынке горюче-смазочных материалов. Вы же знаете, что у нас масса "серых" заправок, которых ты не видишь, в бюджет ничего не получаешь", - пояснил он.

"Сейчас мы думаем над обновлением менеджмента и собственно уже есть новый министр Влад Криклий. Он достаточно современный молодой, амбициозный парень. И одной из главных задач является обновление и усиление этой вертикали, которая отвечает за дороги.

Нам нужно набрать туда очень сильную команду менеджеров, которые за следующий год сделают, я хотел бы, чтобы в два раза больше. Но о реальных цифрах мы поговорим через месяц, когда будет программа", - отметил Гончарук.

"Дороги нужно строить и это один из приоритетов, которые поставил президент и для нас это очень-очень важно", - заверил он.

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Экономическая правда