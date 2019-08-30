Google обнаружил двухлетнюю операцию по взлому тысяч iPhone

Исследователи из внешней службы Google обнаружили беспрецедентную операцию по взлому iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю", пока не была сорвана в январе.

Об этом сообщает The Guardian.

"Эта операция, которая длилась два с половиной года, использовала небольшую коллекцию сломанных веб-сайтов для доставки вредоносных программ на iPhone посетителей.

Пользователи могли достаточно просто зайти на сайт, а некоторые методы, которые использовали хакеры, повлияли даже на полностью современные телефоны", - говорится в статье.

Подчеркивается, что после взлома хакеры получали доступ к различным данным на смартфоне. Ежеминутно загружалась геолокация, считывались пароли, а также истории чатов в популярных приложениях, включая WhatsApp, Telegram и iMessage, адресные книги и базы данных Gmail.

"Вирус очищался из памяти, если пользователь перезагружал смартфон и больше не посещал "хакнутый" сайт. Но в Google Project Zero, команде хакеров, которая ищет уязвимости в популярных технологиях, считают, что это может быть не конец.

Украв большие массивы данных, злоумышленники могут поддерживать постоянный доступ к различным учетным записям и службам, даже если потеряли доступ к устройству", - пишет The Guardian.

В целом во время операции хакеры использовали 14 уязвимостей в iOS.

Google отметил, что сообщил о проблемах безопасности Apple 1 февраля. Затем Apple выпустила обновление операционной системы, которое исправило недостатки 7 февраля.

Экономическая правда