Фонд гарантирования продает ипотечный пул Дельта банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает ипотечный пул АО"Дельта Банк" балансовой стоимостью свыше 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"Фондом гарантирования был сформирован крупнейший ипотечный пул АО "Дельта Банк", в который входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, балансовой стоимостью свыше 1,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Пул состоит из 326 кредитов, из которых 308 - обеспечены ипотекой. 61% объектов ипотеки (по задолженности) расположены в Киевской области, еще около 21% - в Центральной Украине (Винницкая, Полтавская, Черниговская, Кировоградская, Черкасская области) и почти 18% - в Западной Украине (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области).

Средняя просрочка по всем кредитам составляет около 6,2 года.

17 сентября 2019 года состоятся открытые торги по продаже пула (по голландской модели аукциона). Стартовая цена лота – 48,4 млн грн с максимальным понижением до 50%. Шаг аукциона – 1% от начальной цены реализации лота.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Как известно, Нацбанк 2 сентября по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка".

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Экономическая правда