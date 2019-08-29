Все разделы
Укр / Рус

В США пояснили заморозку 250 млн долларов помощи Украине

Четверг, 29 августа 2019, 20:45

Источник: Уильям Тейлор в комментарии "УНИАН"

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор прокомментировал приостановление программы финансовой помощи в сфере безопасности.

Прямая речь Тейлора: "Никакого решения не принималось. Надеюсь, что решение будет вскоре принято".

Детали: По словам Тейлора, США действительно пересматривают бюджет, в частности, зарубежной помощи. Пока идет пересмотр, средства в рамках программы финансовой помощи не выплачиваются. 

Что этому предшествовало: 29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. 

По данным СМИ, Трамп захотел убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов и другие страны "платят свою справедливую долю".

Предыстория:

Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.

Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США Украина

powered by lun.ua
Материалы по теме
Посольство Китая возмутилось заявлением советника Трампа насчет "Мотор Сичи" 29 августа 2019, 15:52
Металлурги просят Зеленского убедить Трампа отменить пошлины на сталь 29 августа 2019, 10:35
Трамп заморозил военную помощь Украине – СМИ 29 августа 2019, 09:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!