Премьер: Правительство будет вести диалог с НБУ для снижения ставок

Правительство намерено вести диалог с Национальным банком о возможности снижения ставок.

Об этом он сказал в речи перед своим назначением, передает "Интерфакс-Украина".

"Разумеется, нельзя вмешиваться в независимость Нацбанка, мы это прекрасно понимаем, и их независимость является основой макростабильности страны. Ее подрывать нельзя, нам не будут верить", - сказал Гончарук.

"Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с Нацбанком, чтобы они не были слишком консервативными, чтобы они иногда отпускали, иногда давали возможность чуть больше снизить кредитную ставку для того, чтобы люди могли получить ресурсы и использовать их для своего собственного дела: для покупки жилья и т.д. . Мы это будем делать ", - добавил он.

По его словам, дешевое кредитование - одна из тактических целей, которые правительство поставило перед собой в ближайшее время.