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Президент внес в Раду законопроект об обличителях коррупции

Четверг, 29 августа 2019, 16:18

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Согласно информации на сайте парламента, соответствующая инициатива внесена президентом в четверг, 29 августа, и определена как безотлагательная.

Текст и сопроводительные документы к проекту закона в настоящее время на сайте Рады не обнародованы.

Напомним:

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил "поощрять" лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенной взятки.

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Экономическая правда

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Зеленский ВР корупція

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