Зеленский предлагает Раде отложить штрафы для владельцев "евроблях"
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отсрочить применение штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Соответствующий законопроект №1030 зарегистрирован на сайте Рады.
Сейчас текст законопроекта отсутствует.
Президент определил этот законопроект как неотложный.
Напомним:
22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.
По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств. Всем им грозят штрафы до 170 тыс грн и конфискация.
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Экономическая правда
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