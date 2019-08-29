Все разделы
Укр / Рус

Зеленский предлагает Раде отложить штрафы для владельцев "евроблях"

Четверг, 29 августа 2019, 16:17

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отсрочить применение штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Соответствующий законопроект №1030 зарегистрирован на сайте Рады.

Сейчас текст законопроекта отсутствует.

Президент определил этот законопроект как неотложный.

Напомним:

22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств. Всем им грозят штрафы до 170 тыс грн и конфискация.

Читайте также: Последний шанс: что новая власть будет делать с "евробляхами"

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто Зеленский законодательство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Государство как сервис: четыре урока на примере электронного кабинета водителя 29 августа 2019, 08:58
Последний шанс: что новая власть будет делать с "евробляхами" 29 августа 2019, 08:30
Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платным 27 августа 2019, 14:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!