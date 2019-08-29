Tesla вышла на рынок страховых услуг

Компания Tesla запустила страховую услугу Tesla Insurance - страховку предлагают по ставкам на 20% ниже рыночных, а в некоторых случаях - и на 30%.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Tesla Insurance предлагает всестороннее покрытие и урегулирование претензий для поддержки наших клиентов в Калифорнии, и в будущем она распространится на все штаты США", - говорится в сообщении.

"Поскольку Tesla лучше знает свои транспортные средства, Tesla Insurance может использовать современные технологии, безопасность и исправность наших автомобилей, чтобы обеспечить страхование по меньшим затратам.

Эта цена отражает преимущества активной безопасности Tesla и усовершенствованных функций помощи водителю, которые являются стандартными для всех новых автомобилей Tesla", - заявили в компании.

Владельцы Tesla в Калифорнии могут приобрести полис всего за минуту через сайт. Те же, кто только планирует купить авто, могут запросить страховку до поставки, но после присвоения VIN аккаунта Tesla.

В компании утверждают, что ежемесячный платеж не содержит скрытых сборов, и клиенты могут отменить или изменить свой страховой полис в любое время.

Экономическая правда