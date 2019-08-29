Tesla вышла на рынок страховых услуг
Компания Tesla запустила страховую услугу Tesla Insurance - страховку предлагают по ставкам на 20% ниже рыночных, а в некоторых случаях - и на 30%.
Об этом сообщается в блоге компании.
"Tesla Insurance предлагает всестороннее покрытие и урегулирование претензий для поддержки наших клиентов в Калифорнии, и в будущем она распространится на все штаты США", - говорится в сообщении.
"Поскольку Tesla лучше знает свои транспортные средства, Tesla Insurance может использовать современные технологии, безопасность и исправность наших автомобилей, чтобы обеспечить страхование по меньшим затратам.
Эта цена отражает преимущества активной безопасности Tesla и усовершенствованных функций помощи водителю, которые являются стандартными для всех новых автомобилей Tesla", - заявили в компании.
Владельцы Tesla в Калифорнии могут приобрести полис всего за минуту через сайт. Те же, кто только планирует купить авто, могут запросить страховку до поставки, но после присвоения VIN аккаунта Tesla.
В компании утверждают, что ежемесячный платеж не содержит скрытых сборов, и клиенты могут отменить или изменить свой страховой полис в любое время.
Экономическая правда
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