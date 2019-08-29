Зеленский предлагает назначить Гончарука премьером

Алексей Гончарук Фото с ФБ DEV CHALLENGE

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

Проект постановления №1022 зарегистрирован на сайте ВР.

"В соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106, частей второй, третьей статьи 114 Конституции вношу по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая согласно части десятой статьи 83 Конституции имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде девятого созыва, представление о назначении О.Гончарука на должность премьер-министра", - говорится в проекте постановления.

Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.

Впоследствии Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко, которого запомнили как человека, который летал на одном чартере с олигархом Александром Онищенко. Далее нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую. На новой работе у него сложились хорошие отношения с Богданом. Источники УП уверяют, что Гончарук прислушивается к своему руководителю и не перечит ему.

Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.

Читайте также: Зе!Премьер. Кого Зеленский предложит назначить премьером

Зе!премьер. Что рассказывают о Гончаруке люди, которые его знают

Экономическая правда