Собрать ребенка в школу стало дороже на 50%

В 2019 году средний чек школьного гардероба увеличился на 50%: одеть мальчика в школу обойдется в среднем в 1510 гривень, а девочку - в 1660 гривень.

Об этом говорится в аналитике OLX.

"Самый дорогой элемент гардероба - обувь, на OLX она стоит 370 грн в среднем. На канцелярию же придется заложить около 500 грн", - говорится в сообщении

В прошлом году средний чек на школьную одежду был меньше примерно наполовину, подчеркнули аналитики. В 2018 году комплект одежды для мальчика стоил 1000 грн в среднем, в этом году стоимость основных вещей в школу для мальчика составляла 1510 грн.

"Сюда вошли пара брюк, обуви, две рубашки и спортивный костюм с кроссовками. Дороже всего обойдутся кроссовки, средняя цена на OLX составляет 340 грн в среднем и спортивная форма - 300 грн. Однако можно сэкономить и приобрести спортивную б/у обувь за 200 грн и форму за 150 грн", - говорится в аналитике.

Что касается девочек, для них школьный гардероб в 2019 году обойдется на 150 грн дороже.

"Комплект из 2-х блузок, юбки, обуви, сарафана, спортивной формы и кроссовок стоит около 1660 грн. В прошлом году родителям девочек это стоило около 1105 грн. Самой дорогой вещью из комплекта стала обувь. Новая обойдется на OLX в 490 грн, а б/у можно найти за 250 грн", - говорится в аналитике.

Средняя цена товаров школьного гардероба

Для мальчиков, грн Для девочек, грн Рубашка/блузка 150 150 Штаны/юбка 220 150 Обувь 250 490 Кроссовки 340 280 Спортивная форма 300 290

В этом году средний чек на канцтовары составляет в среднем 516 грн.

"Сюда входят 2 шариковые ручки, 2 обычные карандаши, набор цветных карандашей, дневник, линейка, 10 тетрадей, фломастеры и набор для рисования (акварельные краски и альбом). Дороже всего обойдутся фломастеры - 70 грн в среднем, набор цветных карандашей и дневник. Их цена составила 50 грн", - отмечают аналитики.

Для сравнения: в прошлом году средний чек на стандартный набор канцтоваров почти не отличался и составлял около 500 грн.

Товар Медианная цена, грн Шариковая ручка 15 Карандаш 10 Фломастеры 70 Дневник 50 Тетрадь 20 Линейка 20 Набор цветных карандашей 50 Альбом для рисования 25 Цветная бумага 32 Краски 50

Цена за рюкзак выросла почти на 20%.

"В прошлом году можно было выбрать как новый рюкзак, так и б/у в хорошем состоянии за 300 грн, в этом году средняя стоимость составляла около 355 грн. Новая сумка для спортивной обуви обойдется в 80 грн. Можно сэкономить почти половину суммы, если брать такую ​​же вещь, но подержанную", - отмечают аналитики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал указ о школьной форме от 12 июня 1996 утратившим силу.

Экономическая правда