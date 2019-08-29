Металлурги просят Зеленского убедить Трампа отменить пошлины на сталь

Ассоциация "Укрметаллургпром" обратилась с письмом к президенту Владимиру Зеленскому во время встречи с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос об отмене 25%–ной пошлины на поставки украинской металлопродукции в США в обмен на введение квот.

Об этом говорится в тексте обращения, размещенного на официальном сайте объединения.

"Такой шаг ни в каком случае не будет угрожать национальной безопасности США, поскольку доля Украины в структуре стального импорта в США составляет менее 1%, а торговое сальдо между Украиной и Соединенными Штатами является позитивным для американской стороны и превышает 1 млрд долларов", - констатируется в письме "Укрметаллургпрома".

23 марта 2018 года США ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением с Украины. Впоследствии 6 стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика - добились их исключения из-под действия 25%-ной пошлины.

Украина также вела соответствующие переговоры с Белым домом, однако по ряду причин переговорный процесс был отложен.

"Укрметалургпром" отмечает, что для Украины отмена данной пошлины очень важна, так как выпуск металлопродукции и ее поставки в США обеспечивают рабочие места украинцам.

Кроме того, национальный горно-металлургический комплекс генерирует свыше 35 млрд грн налогов, а экспорт металлопродукции обеспечивает валютные поступления в Украину. При этом доля металлургии в общем экспорте Украины в США составляет 61%.

Экономическая правда