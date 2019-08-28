Европейская сеть казино подала в международный арбитраж иск против Украины
Эстонская компания Olympic Entertainment Group подала в международный арбитраж иск против Украины из-за запрета игорного бизнеса.
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на сайт Постоянной палаты третейского суда.
Отмечается, что производство открыли в соответствии с Соглашением между правительством Эстонской Республикой и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций (от 15 февраля 1995 года) и Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года.
Olympic Entertainment Group вышла на украинский рынок в 2004 году. На август 2009 года ей принадлежало 24 казино в Украине.
"Компания закрыла их в связи с вступлением в силу 25 июня 2009 года закона "О запрете игорного бизнеса в Украине". Долгое время проходила процедура возможного досудебного урегулирования спора, но она завершилась безрезультатно", - пишет НВ Бизнес.
Подчеркивается, что в 2010 году Olympic Entertainment Group потребовала от украинских властей компенсации понесенных компанией убытков в размере 12 млн евро из-за запрета ведения игорного бизнеса в стране.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский намерен возобновить работу казино в Украине.
15 мая 2009 года Верховная Рада приняла закон о запрете игорного бизнеса на территории населенных пунктов Украины.
В декабре 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине, однако по состоянию на август 2019 года так этого и не сделал.
Множество подпольных заведений продолжают работать до сих пор.
В июле силовики задержали начальника отделения следственного отдела Деснянского управления полиции в Киеве, который вымогал деньги от представителей игорного бизнеса.
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