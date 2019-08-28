Европейская сеть казино подала в международный арбитраж иск против Украины

Эстонская компания Olympic Entertainment Group подала в международный арбитраж иск против Украины из-за запрета игорного бизнеса.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на сайт Постоянной палаты третейского суда.

Отмечается, что производство открыли в соответствии с Соглашением между правительством Эстонской Республикой и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций (от 15 февраля 1995 года) и Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года.

Olympic Entertainment Group вышла на украинский рынок в 2004 году. На август 2009 года ей принадлежало 24 казино в Украине.

"Компания закрыла их в связи с вступлением в силу 25 июня 2009 года закона "О запрете игорного бизнеса в Украине". Долгое время проходила процедура возможного досудебного урегулирования спора, но она завершилась безрезультатно", - пишет НВ Бизнес.

Подчеркивается, что в 2010 году Olympic Entertainment Group потребовала от украинских властей компенсации понесенных компанией убытков в размере 12 млн евро из-за запрета ведения игорного бизнеса в стране.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский намерен возобновить работу казино в Украине.

15 мая 2009 года Верховная Рада приняла закон о запрете игорного бизнеса на территории населенных пунктов Украины.

В декабре 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине, однако по состоянию на август 2019 года так этого и не сделал.

Множество подпольных заведений продолжают работать до сих пор.

В июле силовики задержали начальника отделения следственного отдела Деснянского управления полиции в Киеве, который вымогал деньги от представителей игорного бизнеса.

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