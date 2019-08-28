Сертификат ISCC EU расширяет экспортный потенциал агросектора – Семенец

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Прохождение добровольной экологической сертификации по международным стандартам помогает модернизации украинского аграрного сектора. Особенно это касается ориентированных на экспорт агрохозяйств и подрядчиков компаний-экспортеров.

Об этом в своем блоге на НВ рассказал главный эколог агроиндустриального холдинга МХП Александр Семенец. Три предприятия Группы недавно прошли добровольную сертификацию в соответствии с международным стандартом International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU).

По словам эксперта, среди крупных компаний стало общепринятым правилом проходить добровольную сертификацию. В Украине десятки операторов аграрного рынка подтвердили соответствие глобальным экологическим нормам.

"Обладатели сертификата оказывают методологическую поддержку своим независимым поставщикам, чтобы последние могли подтвердить международным аудиторам свою полную прозрачность и соответствие мировым практикам ведения бизнеса. Если учесть, что у больших иностранных компаний-производителей десятки, а может и сотни украинских подрядчиков, сертификация является мощным катализатором технологической модернизации, усовершенствования процессов и процедур по всей цепочке поставок", — поясняет Александр Семенец.

Стандарт ISCC EU создан на основе Европейской директивы по возобновляемым источникам энергии RED. Программа охватывает широкий спектр производственно-агрономических, управленческих, логистических, экологических и социальных аспектов производства биомассы.

Наличие сертификата подтверждает возможность "стыковки" экологической этики и практики компаний-производителей с корпоративными принципами поставщиков товаров и услуг.

Это, в свою очередь, существенно расширяет экспортный потенциал украинских производителей, повышает стоимость сертифицированной продукции на внутреннем и внешних рынках.

"В цивилизованных странах экологическая ориентированность компаний стала модным трендом. Это не только требование законодательства, но и потребителей, симпатизирующих социально активным брендам, проявляющим заботу об окружающей среде", — свидетельствует Семенец, напомнив, что продукция МХП успешно конкурирует на рынках 80 стран мира.

Сертификаты ISCC EU признают все страны мира.

Во время проверки на соответствие требованиям международному стандарту аудиторы органов сертификации изучают и оценивают весь производственно-логистический цикл с точки зрения надлежащего хранения и внесения удобрений поставщиками сырья, бережного использования, защиты земельных и водных ресурсов, контроля и оценки выбросов парниковых газов, образующихся в процессе выращивания, переработки и транспортировки зерновых.

Кроме этого, аудиторы оценивают прозрачность закупок и движения товаров и услуг по цепочке от производителя до потребителя, соблюдение национальных и международных экологических стандартов, охраны труда, корпоративной социальной ответственности.