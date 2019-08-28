Официальный курс: доллар и евро подорожали

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 28 августа на уровне 25,16 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,94 гривни (на 27 августа - 27,73 гривни).

Напоминаем:

27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,18 - 25,22 гривни за доллар.

27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,15 гривни за доллар.

Экономическая правда