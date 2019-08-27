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Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года

Вторник, 27 августа 2019, 17:38

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и АО "Турбоатом" подписали программу модернизации оборудования 15 энергоблоков четырех украинских АЭС на 5-летний период (2020-2024 годы).

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Программа модернизации оборудования АЭС предусматривает замену 8 конденсаторов турбин энергоблоков АЭС, в том числе, в рамках импортозамещения, планируется замена 4 конденсаторов российского производства.

Суммарный прирост мощности энергоблоков атомных электростанций после замены конденсаторов составит около 400 МВт", - говорится в сообщении.

Также в рамках модернизации планируют усовершенствовать цилиндры турбин, что позволит повысить их мощность.

На модернизацию АЭС планируют потратить около 6 миллиардов гривен в течение следующих 5 лет.

"Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения, и это особенно важно в нынешних политических условиях. Мы обсудили долгосрочную ремонтную программу - замену запасных частей, отработавших свой ресурс", - заявил глава "Энергоатома" Юрий Недашковский.

Экономическая правда

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Энергоатом Турбоатом АЭС

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