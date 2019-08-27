Нардеп рассказал, кто возглавит комитет финансовой политики ВР

Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады возглавит Данил Гетманцев, а первым заместителем главы комитета будет Ярослав Железняк.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат 7-го и 8-го созывов Павел Ризаненко.

По его словам, секретарем комитета будет Игорь Палица, который был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва по избирательному округу №22 (г.Луцк Волынской области) как самовыдвиженец и член партии "УКРОП".

В 2014-2019 годах Палица был председатель Волынского облсовета, в 2003-2007 годах - главой правления ОАО "Укрнафата", фигурант антикоррупционных расследований.

Заместителем главі Комитета, по данным Ризаненка, будет Александр Дубинский, который был избран депутатом ВР 9-го созыва от "Слуги народа" по избирательному округу №94 (Киевская область) как беспартийный.

Дубинский - ведущий и креативный продюсер программ "Украинские сенсации" и "Секретные материалы" на телеканале "1+1" Игоря Коломойского. По данным фактчекинговои платформы "Детектор Медиа", неоднократно вероятно распространял недостоверную и манипулятивную информацию, в частности, об и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун, за что последняя подала на Дубинского в суд.

Первым заместителем главы Комитета будет Ярослав Железняк, который был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Голос" номером 4 в списке как член партии.

Железняк - специалист в области GR, адвокации и коммуникаций. С 2017 года - советник премьер-министра Владимира Гройсмана с парламентских отношений, с 2016 года работал в стратегической консультативной группе по поддержке реформ в Украине (SAGSUR).

Главой Комитета налоговой, таможенной и финансовой политики будет Даниил Гетманценв - юрист, в Верховную Раду 9-го созыва Гетманцев прошел двадцатым номером в списке партии "Слуги народа".

Отметим, что "Слуга народа" предлагает объединить в один комитеты налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности.

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Экономическая правда