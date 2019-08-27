Украина становится заметной на радарах западных финансистов - американский инвестбанкир

Международные глобальные мультимильярдные инвестиционные фонды заявляют о готовности инвестировать в Украину, но есть опасения - назначение правительства и его конкретные действия определят их готовность двигаться вперед.

Об этом в интервью Экономической правде заявил советник по приватизации ОПЗ, президент Pericles Global Advisory Ребвар Берзинджи.

По его словам, "сейчас очень интересный и необычный период для привлечения Украиной инвестиций".

"Где-то с августа 2018 года мы наблюдаем замедление промышленного производства. Это касается Соединенных Штатов, Германии, азиатских стран. Эти процессы в последнее время ускорились. Похоже, что промышленная рецессия уже происходит.

Вы видите падение инфляции, замедление роста и влияние этого на доходность суверенных облигаций. Вы видите падение доходности европейских государственных облигаций, которая в некоторых странах перешла в отрицательную доходность. Это безумие: ты даешь деньги в пользование правительства, но ты платишь за привилегию дать ему деньги.

Также в Европе можно наблюдать негативные процентные ставки доходности так называемых высокодоходных бондов. Также вы видите падение американских государственных казначейских облигаций на более чем 100 базовых пунктов. Видим также в США и Великобритании так называемую inverted yield curves, то есть обратную кривизну доходности облигаций, и это достаточно мощный сигнал о возможности рецессии", - заявил он.

При этом, Берзинджи подчеркнул, что Украина находится в противоположном мире во всем, что происходит в западных странах.

"Несколько кварталов подряд Украина ускоряла рост ВВП. Есть прогноз, что он будет в пределах 4%. Инфляция опустилась до достаточно управляемого уровня, платежный баланс улучшается, валютные запасы увеличиваются. То есть с точки зрения макроэкономической перспективы Украины приближается к достаточно положительной фазе.

Иностранные инвесторы ответили не просто готовностью смотреть на украинский рынок. Они уже вливают деньги, и тем самым идет уменьшение доходности суверенных государственных облигаций. Это также нашло отражение в укреплении украинской валюты. Кажется, сейчас она растет наиболее динамично в мире", - отметил советник по приватизации ОПЗ.

"Важно, чтобы в первые несколько месяцев работы нового правительства были предприняты конкретные действия по реализации озвученных деклараций. Если рынок увидит отсутствие конкретных шагов, инвесторы моментально отреагируют на это, и Украина вернется туда, где она была, и постепенно присоединится к мировой рецессии", - добавил он.

Президент Pericles Global Advisory отметил, что для крупных инвестиционных фондов также важно доверие к судебной системе.

"Это также является частью скептицизма с их стороны: ты не можешь завести существенные деньги в страну, где нет ни одной объективной судебной инстанции, к которой есть полное доверие.

Президент страны и его команда имеют внимание и поддержку всего мира, но "медовый месяц" очень короток: несколько месяцев для демонстрации правильных конкретных шагов", - отметил Берзинджи.

На вопрос, что должна сделать новая власть в ближайшие месяцы, чтобы инвестиции в 20 млрд долларов, о которых говорит президент Владимир Зеленский, действительно пошли в Украину, Берзинджи ответил:

"За последние пять лет общество выработало много необходимых программ реформирования, и это является преимуществом страны. Есть направления, которые требуют глубокого осмысления, потому что они сложные и конфликтные, но существуют вещи совершенно неоспоримые и понятные, надо только иметь решимость для их имплементации.

Такими направлениями являются судебная реформа, приватизация, земельная реформа, инфраструктурные проекты. Есть немало проектов, механизмы для привлечения инвестиций в эти проекты. Если им дать зеленый свет, это станет мощным вливанием в экономику".

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Экономическая правда