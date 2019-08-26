Единственный способ преодолеть бедность в Украине - экономить

Украина, которая является самой бедной в Европе, для преодоления бедности необходим экономический рост от 7% годовых в течение не менее 20 лет.

Об этом говорится в публикации Экономической правды.

"Для экономического роста необходимы финансовые ресурсы - инвестиции объемом хотя бы 27-35% от ВВП", - отмечается в публикации.

Причем главный источник инвестиций - внутренние сбережения.

Средний уровень сбережений для стран с низкими и средними доходами составляет 31%, для стран с высокими доходами - 23%.

"Бедные экономят больше, чем богатые, хотя это кажется разрывом шаблона", - подчеркивает автор.

В 2017 году в Украине валовые сбережения, то есть сбережения населения, предприятий и государства, составляли 13% к ВВП (здесь и далее данные Всемирного банка).

Если определить минимальный уровень сбережений, который дает возможность роста хоть немного выше среднего мирового, 27% к ВВП, то за последние 20 лет только три года (2002-2004) Украина имела сбережения выше этого уровня, потому что тогда сложились исключительно благоприятные для страны условия на мировом рынке.

"Однако для преодоления бедности высокий уровень сбережений - 27% и выше - должен быть не в течение года или трех, а 20-30 лет подряд" - отмечается в материале.

Поэтому необходимо осознание того, что низкий уровень сбережений навеки консервирует бедность страны.

За почти 30 лет независимости ни одно правительство Украины не ставило целью накопление сбережений для их использования на инвестиционные цели. Однако сбережения является исключительно результатом поведения населения и предприятий, которое должно руководствоваться экономической политикой государства.

"Если Украина хочет преодолеть бедность и стать в ряды развитых стран, она должна разработать и воплотить такую экономическую политику, которая минимум вдвое увеличит уровень сбережений и направит их на инвестиции в реальный сектор экономики", - резюмировал автор.

И добавил, что новая украинская власть ни разу не высказывала такие намерения.

Читайте подробнее в публикации: Страна проедание. Почему власть не стимулирует украинцев экономить?

Как отмечалось, один из вызовов для украинской власти - бедность граждан. На различные виды помощи государство тратит миллиарды. Читайте об этом подробнее: Бедные украинцы "съедают" 20% ВВП. Почему эти средства не помогают?

Экономическая правда