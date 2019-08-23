Между Китаем и США обострилась "торговая война". Цены на нефть обвалились

Цены на нефть резко усилили падение на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по киевскому времени 23 августа составила 58,76 доллара за баррель, что на 1,16 доллара (1,94%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,59 доллара (2,87%) - до 53,76 доллара за баррель.

Рынок негативно отреагировал на заявление Китая о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью 75 млрд долларов в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

В список товаров, которые будут обложены новыми пошлинами, попала американская нефть - пошлина для нее составит 5%.

В прошлом году Китай отказался включать нефть в список товаров, для которых были введены пошлины, признав, таким образом, важность этого вида сырья, и его нынешнее решение указывает на серьезную эскалацию торгового спора двух стран, отмечают эксперты.

По итогам первых 5 месяцев 2019 года Китай занимал девятое место среди крупнейших экспортеров нефти в США.

Обвал цен на нефть усилился после того, как президент США Дональд Трамп пообещал объявить об ответных мерах на действия Китая, довольно резко высказавшись в Твиттере.

"Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая многие годы. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться", - написал Трамп в Твиттере.