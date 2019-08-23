Все разделы
Укр / Рус

Госстат зафиксировал падение одного из ключевых экономических показателей в Украине

Пятница, 23 августа 2019, 18:50
 

Промышленное производство в Украине в июле 2019 года сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле 2019 года к июлю 2018 года также снизилось на 1,1%.

По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июле возросло на 3,6%, с учетом сезонного фактора – сократилось на 0,6%.

В целом по итогам 7 месяцев 2019 года рост промпроизводства составил 0,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

промпроизводство промышленность

powered by lun.ua
Материалы по теме
В июне в Украине ухудшился один из основных экономических показателей 24 июля 2019, 09:20
В Украине ухудшился один из ключевых экономических показателей 26 февраля 2019, 10:41
В Украине улучшился один из ключевых экономических показателей 22 августа 2018, 19:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!