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Лифты в новых домах от 4 этажей станут обязательными с 1 декабря

Пятница, 23 августа 2019, 14:52

Обновленные государственные строительные нормы с требованием проектирования лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей вступят в силу с 1 декабря 2019 года.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, в обновленных строительных нормах рекомендуется проектировать лифты в новых жилых домах от 3 этажей. А в новом жилье высотой 4 этажа и более лифты предусматриваются обязательно.

По старым нормам, лифты в жилых домах должны проектироваться лишь от 5 этажей.

"Таким образом мы хотим повысить комфорт жителей. Это банальное удобство и доступность людей, особенно маломобильных групп населения: людей с инвалидностью, беременных женщин, пожилых людей, родителей с маленькими детьми", - заявил замминистра.

"Проектирование лифтов, машинных и блочных помещений и лестниц должно соответствовать актуальным строительным нормам.

Количество лифтов, их грузоподъемность и скорость должны рассчитываться согласно правилам в зависимости от этажности дома и количества жителей", - говорится в государственных строительных нормах.

Экономическая правда

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Минрегион

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