Кабмин утвердил кандидатуру нового бизнес-омбудсмена

Кабмин утвердил решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании бизнес-омбудсменом Марчина Свенчицкого.

Соответствующее распоряжение от 21 августа опубликовали на "Правительственном портале".

Отмечается, что распоряжение вступает в силу 12 октября.

Напомним:

Ранее на заседании Совета бизнес-омбудсмена была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины Марчина Свенчицкого.

В феврале бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Ранее Шемета занимал пост министра финансов в правительстве Литвы (1997-1999гг., 2008-2009гг.), а также был еврокомиссаром – по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг.) и по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством (2010-2014 гг.).

Марчин Свенчицкий – в прошлом мэр Варшавы и член польского правительства, а сейчас депутат Сейма (парламента) Польши.

Экономическая правда