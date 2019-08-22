Amazon потратит 15 миллиардов долларов на поддержку компаний на своем сайте
Компания Amazon.com Inc. планирует выделить более 15 миллиардов долларов на поддержку мелких и средних компаний, которые продают свою продукцию в магазинах интернет-ритейлера.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что с начала года Amazon запустил 150 инструментов и услуг, которые должны помочь независимым компаниям увеличить продажи на площадках ритейлера.
Средства планируют потратить на создание новых инструментов и услуг, а также на инфраструктуру и персонал.
Кроме покупки и продажи различной продукции, Amazon более 10 лет предоставляет свой сайт сторонним продавцам, на долю которых в 2018 году пришлось 58% продаж компании в штучном выражении.
Некоторые продавцы в последние годы начали жаловаться на рост расходов на использование логистической сети и покупку рекламы.
Вице-президент компании Николас Дениссен заявил, что Amazon реагирует на отзывы продавцов. "Их успех - это наш успех", - добавил он.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua