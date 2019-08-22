Amazon потратит 15 миллиардов долларов на поддержку компаний на своем сайте

Компания Amazon.com Inc. планирует выделить более 15 миллиардов долларов на поддержку мелких и средних компаний, которые продают свою продукцию в магазинах интернет-ритейлера.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что с начала года Amazon запустил 150 инструментов и услуг, которые должны помочь независимым компаниям увеличить продажи на площадках ритейлера.

Средства планируют потратить на создание новых инструментов и услуг, а также на инфраструктуру и персонал.

Кроме покупки и продажи различной продукции, Amazon более 10 лет предоставляет свой сайт сторонним продавцам, на долю которых в 2018 году пришлось 58% продаж компании в штучном выражении.

Некоторые продавцы в последние годы начали жаловаться на рост расходов на использование логистической сети и покупку рекламы.

Вице-президент компании Николас Дениссен заявил, что Amazon реагирует на отзывы продавцов. "Их успех - это наш успех", - добавил он.