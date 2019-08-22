Доходы банков Украины выросли в 3,7 раза - НБУ

За 7 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 36,7 миллиарда гривень чистой прибыли - в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 миллиарда гривень).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что доходы банков в текущем году выросли на 30% до 141,4 млрд грн, тогда как расходы - на 6% до 104,7 млрд грн.

Также в НБУ назвали основные факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 19% до 46,3 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 16% до 24,7 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 10,6 млрд грн; низкий объем отчислений банками в резервы - 6,3 млрд грн против 11,6 млрд грн грн в прошлом году.

Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

Напомним, что в феврале прибыль украинских банков достигла исторических максимумов.

Экономическая правда