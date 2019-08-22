Чешский наземный лоукостер планирует запустить еще один рейс из Украины в Прагу

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet планирует запустить в июне 2020 года прямой ночной поезд Прага - Мостиска-2.

Об этом сообщает чешское издание Zdopravy.

Отмечается, что компания подала заявку в Отдел доступа к транспортной инфраструктуре.

Расстояние между станциями -754 км. Ночной поезд будет отправляться один раз в день в обоих направлениях.

Поезд сформируют из 8-12 спальных вагонов вместимостью 400-600 мест. Из Праги он будет отправляться в 22:10 и прибывать на украинскую пограничную станцию ​​Мостиска-2 в 9:30.

В обратном направлении поезд будет отправляться вечером и прибывать в Прагу в 6:10 (разница определяется временным поясом).

На территории Чехии остановки планируются в Пардубицах, Забржеге, Оломоуце, Кордоне-на-Мораве и Остраве, а также в Кракове и Жешуве.

Компания планирует также предложить автобусные перевозки от станции Мостиска-2 во Львов и в другие регионы Украины.

RegioJet в ответ на запрос "Интерфакс-Украина" подтвердил, что планируют в июне 2020 год запустить рейс между Украиной и Чехией.

"Сейчас RegioJet предлагает ежедневное сообщение с Ужгородом и Мукачево - в сочетании с железнодорожным сообщением Прага-Кошице и гарантированным соединением поезда Кошице - Ужгород - Мукачево. RegioJet перевозит около 30 000 пассажиров в год по этому маршруту", - заявили в компании.

Напомним:

В апреле 2018 года чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet запустил два рейса из Ужгорода и Мукачево в Прагу.