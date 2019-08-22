Суд вернул ГПУ иск к "Укрнафте" о взыскании 1,5 миллиарда пени

Хозяйственный суд Киева вернул заместителю генпрокурора поданный им в качестве представителя интересов государства в лице Кабинета министров иск к ПАО "Укрнафта" о взыскании с компании 1,506 миллиарда гривень пени за несвоевременно выплаченные дивиденды.

Об этом со ссылкой на текст решения о возвращении искового заявления от 15 августа сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту решения, суд не нашел оснований для представления прокурором интересов государства в суде.

"Исковое заявление замгенпрокурора в интересах государства в лице Кабмина к ПАО "Укрнафта" о взыскании пени за несвоевременно оплаченные дивиденды в размере 1 млрд 506,487 млн грн вернуть заявителю", – отмечено в результативной части решения.

По мнению суда, замгенпрокурора не предоставил надлежащих, допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих осуществление Кабмином своих полномочий недолжным образом.

Напоминается, что согласно Конституции, прокуратура представляет интересы государства в суде в исключительных случаях. Например, если защита интересов не осуществляется надлежащим образом органом госвласти, к компетенции которого относятся соответствующие полномочия, либо если соответствующий орган отсутствует.

"При этом прокурор должен обосновать причины представления им интересов государства в суде, предоставив для этого соответствующие доказательства", - говорится в пояснении.

Замгенпрокурора, приводя причины, по которым он выступает в качестве представителя интересов государства, обозначил, что Кабмин не принял все необходимые меры для взыскания с "Укрнафты" пени. Именно в связи с этим Генпрокуратура и обратилась в суд с иском о защите интересов государства.

Напомним:

Ранее на сайте Хозсуда Киева появилась информация о том, что 12 августа правительство инициировало иск к "Укрнафте" с целью взыскания с компании 1,5 млрд грн.

В сообщении было обозначено, что в качестве третьих лиц были привлечены НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство финансов. Детальная информация по делу отсутствовала как на сайте суда, так и в Едином реестре судебных решений.

19 августа соответствующее решение появилось в реестре.

"Укрнафта" – это крупнейшая нефтедобывающая компания страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.