Все разделы
Укр / Рус

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Четверг, 22 августа 2019, 10:39

В ночь на 22 августа в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой.

Об этом сообщает Downdetector.

Большинство пользователей, которые имели проблемы с работой социальных сетей из США. 73% из них не могли войти под своим аккаунтом в Instagram, 66% - в Facebook.

Также у 23% пользователей не загружалась лента.

Последний раз соцсети, которые принадлежат Facebook, сбоили в начале этой недели. На прошлой неделе сбой произошел в работе Google.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Facebook Instagram

powered by lun.ua
Материалы по теме
Facebook признал, что прослушивал голосовые сообщения пользователей 14 августа 2019, 18:20
К названиям Instagram и WhatsApp добавят обозначение "от Facebook" 4 августа 2019, 16:05
Суд ЕС: сайты с Facebook-кнопкой Like также ответственны за передачу данных 29 июля 2019, 12:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!