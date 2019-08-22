В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В ночь на 22 августа в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой.

Об этом сообщает Downdetector.

Большинство пользователей, которые имели проблемы с работой социальных сетей из США. 73% из них не могли войти под своим аккаунтом в Instagram, 66% - в Facebook.

Также у 23% пользователей не загружалась лента.

Последний раз соцсети, которые принадлежат Facebook, сбоили в начале этой недели. На прошлой неделе сбой произошел в работе Google.