В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Четверг, 22 августа 2019, 10:39
В ночь на 22 августа в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой.
Об этом сообщает Downdetector.
Большинство пользователей, которые имели проблемы с работой социальных сетей из США. 73% из них не могли войти под своим аккаунтом в Instagram, 66% - в Facebook.
Также у 23% пользователей не загружалась лента.
Последний раз соцсети, которые принадлежат Facebook, сбоили в начале этой недели. На прошлой неделе сбой произошел в работе Google.
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