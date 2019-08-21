Суд отказался арестовать еще одного фигуранта дела "Роттердам +"

Источник: Центр противодействия коррупции

Соломенский суд Киева отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Дословно: "Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранту дела "Роттердам +" Владимиру Бутовскому".

Детали: Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам +".

13 июля он покинул Украину и полетел в турецкий курорт Бодрум. На заседание суда Бутовский не пришел.

Прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат подозреваемого приводил те же аргументы, что и в деле главы Нацкомиссии Дмитрия Вовка. Мол, у его клиента нет статуса подозреваемого и его не объявляли в международный розыск.

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История вопроса:

Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.