НБУ с 1 сентября оптимизирует порядок осуществления кассовых операций банков: что изменится

С 1 сентября Национальный банк оптимизирует порядок осуществления кассовых операций банков и организацию их работы с наличными деньгами в национальной и иностранной валюте в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своем сайте 20 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Исключен из кассовых документов реквизит "код банка", отменена "карточка с примерами подписей" клиентов при обслуживании банком их счетов", – говорится в сообщении центробанка.

Новые требования предусматривают сдачу банками наличных средств в национальной валюте на договорных условиях для вывоза ее уполномоченными банками в Нацбанк наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.

Помимо этого, банки должны обеспечивать потребности своих клиентов в наличных средствах прежде всего за счет собственных поступлений и перераспределения наличных средств в собственной банковской сети.

Кроме того, Нацбанк внедрил контроль за качеством пригодных к обращению гривневых банкнот, отсортированных автоматизированным способом на оборудовании банка для автоматизированной обработки банкнот.

Также регулятор изменил порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и определения ответственных за хранение, установил единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового материала.

Соответствующие нормы закреплены постановлением правления НБУ от 15 августа 2019 года №107 "Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине", уточняется в сообщении.

Напомним, с июня НБУ ужесточил надзор за наличными расчетами и кассовыми операциями в банках.