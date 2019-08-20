Кто больше всех зарабатывает в Украине в рабочей сфере - исследование

Среди рабочих специалистов больше всего в Украине зарабатывают строители - 14 350 гривен в среднем, также в первой тройке - транспортно-логистическая отрасль, производство и энергетика.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Отмечается, что в рабочих сферах зарплаты за последний квартал выросли в среднем на 9%.

Наибольший заработок у строителей: их доход увеличился на 2350 грн по сравнению с прошлым периодом. Средняя зарпалата строителей - 14 350 грн.

На 2 тысячи гривен меньше получают в транспортно-логистической отрасли. В тройке самых высокооплачиваемых специальностей также - производство и энергетика. В этой сфере работникам готовы платить 10 тысяч гривен в среднем. Меньше всего работодатели предлагают представителям сферы охраны и безопасности - 7500 грн/месяц.

"В строительстве зарплаты в каждом квартале стабильно растут на 20%. В этом квартале работникам вновь готовы были добавить пятую часть к заработку. Также на 17% увеличились оклады в барно-ресторанной сфере. По сравнению с прошлым периодом, зарплаты не изменились только у представителей домашнего персонала.

С марта по апрель, в период посевных работ, оклады в сельскохозяйственной сфере повысились на 18%", - заявляют в OLX.

В среднем за пределами страны в этом квартале украинцам предлагали 28 650 грн.

Отмечается, что за второй квартал 2019 года на платформе OLX было размещено более 50 000 рабочих вакансий. Пик поиска сотрудников пришелся на май - более 18 000 предложений.

Наибольший дефицит кадров наблюдался в торговле - 31% всех предложений от работодателей был сосредоточен в этой сфере. Недостаток сотрудников чувствовали также в транспортной (19%) и ресторанной (18%) сферах. Низкий спрос до начала лета наблюдался в агросфере.

Больше всего предложений о работе было в Киевской области - 22 900 вакансий. Это втрое больше, чем в Одесской, которая на втором месте по этому критерию - 7700 вакансий. Чуть меньше предложений в Днепропетровской (7090 вакансий), Харьковской (5189 вакансий) и Запорожской (4115 вакансий) областях.

Экономическая правда